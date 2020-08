Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Staad) Verkehrschaos durch falsch geparkte Autos (09.08.2020)

Konstanz-Staad (ots)

Massive Verkehrsbehinderungen ist der Polizei am Sonntag gegen 12.45 Uhr in der gesamten Jakobstraße bis zur Eichhornstraße gemeldet worden. Da der Parkplatz des Strandbads bereits überfüllt war, wichen anreisende Badegäste auf die Parkmöglichkeiten im Lorettowald und an der Therme aus. Schließlich wurden die Autos entlang der Jakobstraße in Fahrtrichtung Fähre geparkt, obwohl dies durch ein Verkehrszeichen nicht gestattet ist. Durch die Vielzahl der parkenden Pkw war die Jakobstraße nur einspurig befahrbar, wodurch ein Verkehrschaos entstand. Ein Durchkommen für Rettungsfahrzeuge wäre nicht möglich gewesen. Der Gemeindevollzug wurde von einer Streifenwagenbesatzung zur Überwachung der Zufahrt zum Strandbad unterstützt. Insgesamt 20 von über 40 verkehrsbehindernd abgestellten Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden, hierzu wurde die Straße teilweise gesperrt.

