Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/Lkrs. Rottweil) Einbruch (09.08.2020)

Hardt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Maschinenbaufirma in der Weilerstraße, welcher Sonntagnacht, gegen 1 Uhr, verübt wurde. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Gebäude und brachen mehrere Türen auf. Ob Gegenstände entwendet wurden, muss noch festgestellt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

