Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. Rottweil) Verkehrsunfall (09.08.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, zwischen Altoberndorf und Trichtingen ereignet hat. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Trichtingen unterwegs, als ihm ein unbekannter Fahrer weit auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 28-Jährige nach rechts aus und fuhr in das Bankett sowie auf den dortigen Bordstein. Hierdurch wurden beide rechten Reifen und Felgen beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Personen, die den Unfallhergang auf genannter Strecke beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

