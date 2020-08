Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) 300 Verstöße an Riedsee und Kirnbergsee (09.08.2020)

Hüfingen (ots)

Die fast vollständige Blockierung der Anfahrtsstrecken des Riedsees und Kirnbergsees durch eine Vielzahl von parkenden Autos hat einen Einsatz der Polizei am Sonntagmittag, gegen 15.30 Uhr, in Hüfingen und Bräunlingen ausgelöst. Ein Mann teilte der Polizei mit, dass viele Autos die Durchfahrt blockierten. Eine Streife stellte fest, dass Verbotsschilder nicht beachtet wurden und notierte die Falschparker. Die festgestellten Verstöße wurden an die Stadtverwaltungen Hüfingen und Bräunlingen übersandt.

