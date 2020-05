Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Vom rechten Weg abgekommen

Wolfach (ots)

Am Dienstagvormittag kam ein Motorradfahrer auf der `Unteren Zinne` von der Straße ab. Der 37-Jährige war gegen 11:25 Uhr in Richtung Hausacher Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zum `Glashüttenweg` nach links von der Fahrbahn abkam. Er durchfuhr den Zaun eines Firmengeländes und stürzte. Der Mann verletzte sich leicht und es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. /bm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell