Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Löcherberg - Verantwortlicher einer Ölspur gesucht, Zeugenhinweise erbeten

Oppenau, Löcherberg (ots)

Auf der L 94 im Bereich Löcherberg, zwischen der B 28 und der Gemarkungsgrenze zu Oberharmersbach, kam es am Dienstagnachmittag wegen einer Ölspur zu einem größeren Einsatz. Zwischen 16 Uhr und 16:10 Uhr, so die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Oppenau, verursachte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges eine derart massive Ölspur, dass Feuerwehr, Straßenmeisterei und eine Reinigungsfirma mit jeweils mehreren Fahrzeugen über Stunden mit der Beseitigung beschäftigt waren. An einer Kuppe, an welcher mehrere Waldwege einmünden, verlor sich die Spur. Die Beamten des Polizeipostens Oppenau haben die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07802 70260 unter Hinweise.

