Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Unfallflucht mit einem Schaden von rund 8.000 Euro am Dienstagnachmittag in der Fremersbergstraße, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen und dem möglichen Verursacher. Eine Besucherin des dortigen Golf-Clubs hatte ihr Mercedes Cabrio auf dem oberen Parkplatz gegen 13:40 Uhr abgestellt. Als sie um 20:15 Uhr an das Fahrzeug zurück kam, musste sie feststellen, dass es auf der rechten Seite großflächig beschädigt war. Offenbar hatte ein rechts neben dem Mercedes geparktes Fahrzeug, eventuell ein rotes Auto, die Schäden beim Ein- oder Ausparken verursacht. Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell