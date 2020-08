Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Flächenbrand

Vöhringen (ots)

Am Samstag gegen 18.00 Uhr kam es im Bereich der Rötenmühle in Vöhringen zu einem Flächenbrand. Demnach geriet an der Einmündung Kreisstraße K 5502 / Rötenmühle eine Fläche von ca. 10 m² Grünstreifen und in ca. 450 m Entfernung in Fahrtrichtung Rötenmühleweg eine Fläche von 200 m² Grünstreifen in Brand. Ein Ausbreiten der Flammen konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen verhindert werden. Die Brandursache ist unklar.Es entstand geringer Sachschaden.

