POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 09.08.2020

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Jugendliche durch Feuerwerksbatterie verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße Am Bahndamm in Aurich/Sandhorst anlässlich einer Geburtstagsfeier eine Feuerwerksbatterie gezündet. Eines der Geschosse flog durch eine geöffnete Balkontür in eine anliegende Wohnung. Eine, in der betreffenden Wohnung aufhältige, 17jährige wurde hierbei verletzt, sie erlitt leichte Verbrennungen am Arm. Weiterhin entstand in der Wohnung leichter Sachschaden. Eine Genehmigung zum Abbrennen von Feuerwerk außerhalb der Silvesterfeierlichkeiten lag nicht vor, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen einen 27jährigen, welcher die Batterie zündete, eingeleitet.

Sonstiges

Aurich - Feuerwehreinsatz wegen unsachgemäß entsorgter Zigarette

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr in der Timmeler Straße in Aurich/Schirum. Vermutlich entsorgte ein 50jähriger Bewohner eine nicht gänzlich erloschene Zigarettenkippe im Mülleimer, wodurch in diesem ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung entstand. Teile der Küche wurden hierdurch in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 500,-EUR geschätzt, Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfall im Kreisverkehr

Ein 74-jähriger Autofahrer aus Norden hat am Samstagvormittag gegen 09:20 Uhr eine 79-jährige vorfahrtberechtigte Radfahrerin, ebenfalls aus Norden, am Kreisverkehr in Höhe Teemuseum übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzt die Radfahrerin und wird nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden.

Norden - Betrunken auf der Norddeicher Straße gelaufen

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagnachmittag gg. 16:00 Uhr eine sichtlich betrunkene junge Frau auf der Norddeicher Straße, die offenbar nicht mehr in der Lage war, ihren Heimweg sicher fortzusetzen. Der von der Polizei angeforderte Rettungswagen transportierte die 26-jährige Frau aus Norden ins Krankenhaus.

Kriminalitätsgeschehen

Greetsiel - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einem BMW X2 die beiden Kennzeichen EL-H 4244 entwendet. Der Eigentümer hatte seinen PKW vor seiner Ferienwohnung in Greetsiel in der Straße Diekstreek abgestellt. Hinweise dazu nimmt die Polizei Pewsum unter der Rufnummer 04923- 805710 entgegen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet

Sonstiges

Ruhestörungen

An diesem Wochenende nutzten viele Menschen das herrliche Sommerwetter mit seinen mediterranen Temperaturen aus und feierten mit Freunden bei Musik teilweise bis tief in die Nacht. Andere wiederum, die am Wochenende Arbeiten und am nächsten Morgen früh aufstehen mussten, kamen deswegen nicht in den Schlaf. Einige, die sich nicht selber mit den Feiernden einigen konnten, riefen deshalb bei der Polizei an. Einsatzbedingt konnten zwar nicht alle Ruhrstörungen durch die Polizei angefahren werden, festgestellte Verursacher reagierten aber zumeist verständnisvoll und stellten den Lärm ein. Unbelehrbare müssen hingegen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Ein wenig mehr Rücksichtnahme wäre manchmal wünschenswert.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholbeeinflussung

Am Sonnabendvormittag kam ein 41-jähriger Wittmunder auf der Mühlenstraße in Wittmund mit seinem Pkw bei geringer Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine gemauerte Grundstücksumrandung. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung von über 1,5 Promille festgestellt werden. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Wittmund - Auffahrunfall aufgrund von Alkohol-, sowie Betäubungsmittelbeeinflussung

Am Sonnabendnachmittag fuhr ein 28-jähriger aus Neuschoo mit seinem Pkw auf den Pkw einer, verkehrsbedingt haltenden, 77-jährigen Wittmunderin, auf. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Jeverstraße (B 210) in Wittmund. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,41 Promille. Darüber hinaus wurde der Konsum von Betäubungsmitteln am Vorabend eingeräumt. Bei der Erfassung vom verursachenden Pkw fiel den aufnehmenden Polizeibeamten auf, dass das angebrachte Kennzeichen nicht für den geführten Pkw zugelassen war. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Unfallverursacher ebenfalls nicht vorlegen. Der 28-jährige wird sich nun in diversen Strafverfahren als Beschuldigter verantworten müssen.

Esens/Pfalzdorf - Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zu Sonntag sorgte sich eine Esenserin nach vorangegangenen Streitigkeiten um ihren 27-jährigen Freund. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen der Polizeidienststellen Wittmund und Aurich, konnte die gesuchte Person in Pfalzdorf angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Esenser seinen Pkw unter Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Körperverletzungen und Trunkenheit im Verkehr

Am Sonnabend löste das aggressive Verhalten eines 60-jährigen aus Westerholt mehrere Polizeieinsätze aus. Zunächst schlug der 60-jährige am Nachmittag auf eine 50-jährige Nachbarin ein und drängte diese in ihre Wohnung. Nachdem der Beschuldigte von seinem Opfer abließ, flüchtete dieses sich zu ihrer Schwester. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten Polizeibeamte aus Wittmund den Beschuldigten auf seinem Fahrrad in Westerholt antreffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Nachdem der Beschuldigte aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, griff er am Abend eine andere Nachbarin an. Die 65-jährige erlitt durch den Angriff Schmerzen am Unterarm. Gegen den 60-jährigen Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

