POL-AUR: Esens - Einbruch in Kiosk; Esens - Unfallflucht auf Parkplatz; Stedesdorf - Frau bei Auffahrunfall verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Einbruch in Kiosk

In einen Kiosk in Esens ist eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 4.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum in der Straße Herdetor. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Renault Twingo wurde am Freitag zwischen 9 Uhr und 10 Uhr auf einem Parkplatz in Esens beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Ausparken gegen die Fahrertür des Wagens und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich im Herrenwall vor einer Arztpraxis. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04971 92718110.

Stedesdorf - Frau bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Stedesdorf wurde eine 48 Jahre alte Autofahrerin verletzt. Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr war eine 33 Jahre alte Renault-Fahrerin auf der Straße Margens in Richtung Esens unterwegs und fuhr auf einen vorausfahrenden Skoda auf. Die 48-jährige Skoda-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

