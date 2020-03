Polizei Hamburg

POL-HH: 200313-2. Zeugenaufruf nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung auf der BAB 24 und der BAB 1

Tatzeit: 07.03.2020, zwischen 19:18 - 19:26 Uhr Tatort: BAB 24, BAB 1 in Fahrtrichtung Norden

Am vergangenen Samstagabend fuhr ein bislang unbekannter Fahrer oder eine bislang unbekannte Fahrerin eines schwarzen Pkw in verkehrsgefährdender Weise auf der BAB 24 und im weiteren Verlauf auf der BAB 1 in Richtung Norden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein schwarzer Pkw die BAB 24 in Richtung Autobahnkreuz Ost. In Höhe der Anschlussstelle Jenfeld war der Pkw erstmals durch eine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw über das Autobahnkreuz-Ost auf die BAB 1 in Richtung Norden.

Bei der bislang bekannten Fahrtstrecke wurden die Verkehrsregeln in erheblichem Maß verletzt und missachtet.

Der Pkw überholte mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit nicht nur rechts, sondern nutzte zum schnelleren Vorankommen auch den Standstreifen der BAB. Durch das gezeigte Verkehrsverhalten besteht neben dem Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens als Alleinfahrer und der Gefährdung des Straßenverkehrs auch der Verdacht der Nötigung.

Offenbar nur durch die umsichtige Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer kam es zu keinen Person-oder Sachschäden.

Bei dem schwarzen Pkw handelt es sich bisherigen Hinweisen zufolge mutmaßlich um einen Kombi des Herstellers Mercedes-Benz. Das Fahrzeug verfügte demnach zudem über ein leichtes Schrägheck.

Die Verkehrsermittler des Polizeikommissariats 37 bitten nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeikommissariat 37 in Hamburg-Wandsbek unter der Rufnummer 040/4286-63710, dem Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

