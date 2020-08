Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Kennzeichen gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Kennzeichen gestohlen

In Wiesmoor wurde am Mittwoch das Autokennzeichen AUR-EH 96 gestohlen. Das Kennzeichen gehört zu einem schwarzen Mercedes. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße Am Stadion. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

