Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Zeugensuche

Donaueschingen (ots)

Am Freitag in der Zeit zwischen 09.30 und 15.10 Uhr wurde ein in der Straße "Am tiefen Weg" geparkter Fiat Bravo durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug massiv beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Der Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Donaueschingen, Tel.: 0771/837830.

