POL-KN: (Schramberg/RW) Unbekannter lädiert Kotflügel und flüchtet 24.6.20

Schramberg-Sulgen (ots)

Einen Schaden von 1.000 Euro hat ein Unbekannter an einem weißen 5er-BMW hinterlassen, der am Mittwoch tagsüber in der Vier-Häuser-Straße geparkt war. Die Polizei stellte Schäden an der linken hinteren Tür und dem hinteren Kotflügel fest, die vermutlich beim Ein- oder Ausparken des Unfallverursachers passiert sind. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Schramberg unter 07422 2701-0 entgegen.

