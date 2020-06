Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 15.06.2020

Daun (ots)

Ereignis: Grillhütte brennt nieder

Ort: Dreis- Brück, Mühlenweg

Zeit: 15.06.2020, 02.40 Uhr

Erneut wurde durch Unbekannte ein Brand gelegt, so erste Vermutungen am Tatort in Dreis-Brück, denn dort stand die Grillhütte in der Nacht zum Montag in Flammen. Die auch dieses Mal angerückten Feuerwehren, aus Dreis-Brück, Dockweiler und Waldkönigen, fanden vor Ort einen Vollbrand vor. Die Kriminalpolizei wurde sofort mit den Ermittlungen betraut. Die Schadenhöhe liegt Angaben zufolge im sechsstelligen Bereich. Die Polizei Daun bittet die Bevölkerung nochmals dringend um Hinweise, die zur Ermittlung eines Täters führen können, 06592-96260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell