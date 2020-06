Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Neuenkirchen-St. Arnold, Geschwindigkeitsüberschreitungen trotz Rollsplitt

Wettringen, Neuenkirchen-St. Arnold (ots)

Auf der Kreisstraße 61 zwischen Wettringen und Neuenkirchen-St. Arnold wurde Anfang Juni Rollsplitt auf die Fahrbahn aufgetragen. Aufgrund dessen ist die Geschwindigkeit in diesem Bereich auf maximal 40 km/h reduziert worden. Aktuelle Geschwindigkeitsmessungen der Polizei haben ergeben, dass immer noch sehr viele Autofahrer auf dem Abschnitt zu schnell fahren. Mehrfach sind Geschwindigkeiten über 100 km/h gemessen worden. Am Freitag (05.06.) kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit eine junge Frau von der Straße ab, überschlug sich und wurde schwer verletzt. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, dass eine Überschreitung von 26 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften, neben einem empfindlichen Bußgeld, ein Punkt in Flensburg und ein Monat Fahrverbot bedeuten. Innerhalb geschlossener Ortschaften liegt die Grenze schon bei 21 km/h.

