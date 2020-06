Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruchdiebstahl

Westerkappeln (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (05.06.), 16.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, sind Unbekannte in den Hinterhof eines Firmengeländes an der Industriestraße eingestiegen. Von dort entwendeten sie mehrere LKW Batterien. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib der LKW Batterien geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell