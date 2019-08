POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 11.08.2019

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven Alkohol am Steuer Am Samstagabend kontrollierte die Polizei gegen 21.00 Uhr in der Abendrothstraße den Fahrer eines BMW. Dabei wurde eine Alkoholbeeinflussung von 1,68 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde dem 33-jährigem Mann aus Cuxhaven untersagt. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheines, konnte der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

