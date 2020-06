Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., versuchter Einbruch

Steinfurt-Bo. (ots)

Unbekannte hielten sich zwischen Freitagabend (05.06.), 20.45 Uhr, und Sonntagabend, 20.15 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an der Elisabethstraße auf. Dort versuchten sie, die Eingangstür einer Wohnung aufzuhebeln. Dies misslang ihnen. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Zeugen, die in der Elisabethstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

