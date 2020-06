Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (06.06.) wurde ein grauer VW Golf plus beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr. In diesem Zeitraum war das Fahrzeug erst auf dem Parkplatz des K+K Marktes an der Rheiner Straße abgestellt. Danach wurde das Fahrzeug noch in Höhe des Therapie- und Präventionszentrums an der Rheiner Straße geparkt. Der Wagen wurde an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

