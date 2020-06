Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bad Bertrich/Alf (ots)

Am 15.06.2020 befuhr ein Motorradfahrer die L103 in Fahrtrichtung Alf Fabrik. Zeugen beobachteten, wie er nach einem Überholmanöver einscherte, anschließend strauchelte und zu Boden fiel. Anschließend rutschte der Fahrer mitsamt seinem Motorrad über die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Bordstein am Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde auf Grund des Verdachts von inneren Verletzungen mittels des Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen.

