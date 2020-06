Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schmorbrand eines PKW

Wittlich (ots)

Am 14.06.2020, gg. 12.30 Uhr kam es in der Tiefgarage eines Anwesens in dem Wittlicher Stadtteil Wengerohr zum Schmorbrand eines PKW.

Den ersten Ermittlungen zu Folge löste vermutlich ein technischer Defekt den Schmorbrand im Innenraum eines PKW Dacia aus, der zu einer größeren Beschädigung im Bereich der Mittelkonsole führte.

Durch die insgesamt eingesetzten 35 Kräfte der Feuerwehr Wittlich konnte das Fahrzeug aus der Tiefgarage entfernt und gelöscht werden.

Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

