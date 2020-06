Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Katze angeschossen

Bitburg (ots)

Am 07.06.2020 wurde in der Ourtalstraße in Wallendorf eine Katze, vermutlich durch den Schuss aus einem Luftgewehr, so schwer verletzt, dass sie tierärztlich behandelt werden musste. Ihr wurde eine Kugel aus dem Rücken entfernt. Die Polizei Bitburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-25

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell