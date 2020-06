Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Gaststätte

Bitburg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am frühen Morgen des 12.06.2020, gegen 03:00 Uhr, Zugang zu einer im Ortskern von Bollendorf gelegenen Gaststätte, indem sie ein Fenster zum Schankraum aufhebelten. Nach einer erfolglosen Suche verließen der oder die Täter die Gaststätte ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561 9685 0 oder per E-Mail pibitburg@polizei.rlp.de zu wenden.

