Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Täter schlugen Scheibe ein

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 22.40 Uhr, nutzten Unbekannte die Abwesenheit, um in ein Einfamilienhaus in Rayen an der Vluyner Straße einzubrechen.

Vermutlich brachen die Täter zunächste eine Gartenlaube auf, entwendeten Werkzeug und versuchten damit, sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Es gelang ihnen, eine Tür des Wintergartens aufzuhebeln. Innerhalb des Wintergartens schlugen die Einbrecher die Scheibe der Terrassentür ein.

Sie durchwühlten alle Räume und drangen hiernach in die Garage ein. Dort versuchten sie, einen Waffenschrank zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Bei dem Versuch, diesen zu öffnen, dürften die Täter erheblichen Lärm verursacht haben, daher sucht die Kripo Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter mehrere Uhren entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell