POL-LIP: Kreis Lippe. Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon.

Lippe (ots)

Am Dienstag waren Betrüger im Lipperland wieder sehr aktiv. Sie riefen bei zahlreichen, meist älteren, Menschen an und gaben sich am Telefon als Polizisten aus. In einem Fall wäre es beinahe zu einer Geldübergabe gekommen. In Detmold meldete sich ein falscher Polizist bei einer 86-jährigen Frau. Angeblich wolle man ihr Bargeld vor Betrügern schützen. Als sie bei ihrer Hausbank ihre gesamten Ersparnisse vom Konto abheben wollte, reagierte man dort sehr professionell und schaltete sofort die richtige Polizei ein. Trauen Sie grundsätzlich keinen unbekannten Personen am Telefon; egal was sie Ihnen erzählen. Die Polizei erfragt telefonisch keine Bankdaten wie Kontonummer und Kontostand oder Inhalte von Schließfächern. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Wenn Sie sich nicht sicher sind wer am Telefon ist, gilt der Grundsatz: Auflegen! Nur so beenden Sie selbst das Gespräch aktiv, sonst bleibt die Leitung zum Täter bestehen. Im Anschluss können Sie einen Rückruf bei der Polizei unter der 110 oder in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis tätigen.

