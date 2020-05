Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Falscher Krankenpfleger ermittelt

Rostock (ots)

Dem Rostocker Kriminalkommissariat ist erneut die Aufklärung von einer Reihe von Straftaten gelungen. Mehrere Betrugsstraftaten eines Mannes konnten durch ihre detaillierte Arbeit jetzt aufgeklärt werden. Er gab sich als Krankenpfleger aus und stahl Medikamente der Einrichtungen.

Die Ermittler konnten einen 54-jährigen Beschuldigten deutscher Herkunft überführen, der Medikamente aus einem Rostocker Pflegeheim gestohlen hatte. In diesem Zusammenhang konnte ihm nicht nur der Diebstahl nachgewiesen werden, sondern auch weitere Straftaten. Der Beschuldigte gab sich zwischen Oktober 2019 und April 2020 in mehreren Pflegeheimen als Gesundheits- und Krankenpfleger aus. Da er selbst keine Ausbildung in dem Bereich vorweisen konnte, benutzte er für die Bewerbungen gefälschte Dokumente. Neben der Urkundenfälschung konnte man ihm gewerbsmäßigen Betrug nachweisen. Durch die Staatsanwaltschaft Rostock wurde daraufhin ein Haftbefehl beantragt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten außerdem weitere Beweismittel festgestellt werden. Außerdem zeigte sich, dass der Beschuldigte sich bei weiteren Pflegeheimen in MV sowie im gesamten Bundesgebiet beworben hatte.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell