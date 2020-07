Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Getränkemarkt misslingt.

Ungekannte versuchten über das vergangene Wochenende hinweg in einen Getränkemarkt an der Otto-Hahn-Straße einzudringen. Die Täter hebelten an der Eingangstür und schlugen auch eine Glasscheibe ein. In das Gebäude hinein gelangten sie jedoch nicht. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

