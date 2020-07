Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Reifen aufgeschlitzt.

Lippe (ots)

An insgesamt fünf Autos schlitzten am frühen Sonntagmorgen bislang Unbekannte die Reifen auf und verursachten so Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der oder die Täter schlugen zwischen 4:30 Uhr und 5:10 Uhr in der Stiftstraße, zwischen den Hausnummern 18 - 22, zu. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

