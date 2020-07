Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Eigentümer von Fahrrad gesucht.

Lippe (ots)

Auf dem Parkplatz eines Cafés am Regelweg fanden Zeugen Anfang Juni 2020 ein schwarzes Damenrad der Marke SRAM. Dieses konnte bislang keiner Straftat oder einem Eigentümer zugeordnet werden. Da jedoch ein durchschnittenes Fahrradschloss in der Nähe lag, wurde es vermutlich gestohlen. Das Rad verfügt über eine 7-Gang-Schaltung, einem Fahrradkorb und einer auffälligen großen Klingel, die mit einem Smiley versehen ist. Ihre Hinweise auf den Eigentümer richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

