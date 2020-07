Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbrecher in der Werkstatt.

Lippe (ots)

Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Werkstatt- und Lagergebäude in der Billinghauser Straße. Wie die Täter dort hinein gelangen konnten steht noch nicht fest. Sie stahlen ein Schweißgerät der Marke "Fischer" im Wert von zirka 4.000 Euro. Außerdem nahmen sie drei komplette Rad-/Reifensätze von verschiedenen PKW-Herstellern mit. Ihre Hinweise zu dem Einbruch oder zum Verbleib der Gegenstände richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

