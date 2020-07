Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Sportheim.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Einbrecher in das Sportheim der Sportanlage in der Georg-Weerth-Straße ein. Sie warfen mit einem Gullideckel das Glas eines Fensters ein und gelangten so ins Gebäude. Die Täter brachen mehrere Schränke auf und entkamen mit einem geringen Bargeldbetrag. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

