Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Hundert Personen lassen Fahrräder codieren

Bild-Infos

Download

Lübbecke, Bad Oeynhausen (ots)

Die unter dem Motto "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" am Freitag (21. August) in Lübbecke durchgeführte Codierungsaktion für Fahrräder, ist von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern genutzt worden. Als nächster Codierungsort steht Bad Oeynhausen im September fest im Terminplaner der Polizei.

In der vergangenen Woche nahmen in der Zeit von 13.00 bis 17.15 Uhr genau 300 Radfahrerinnen und Radfahrer das kostenlose Angebot der Polizei Minden-Lübbecke wahr und ließen ihre Räder an der Kreissporthalle kostenfrei registrieren. "Das ist aus unserer Sicht ein voller Erfolg", so der Tenor der Präventionsexperten der Polizei. Erst Ende Juli waren in die Mindener Tonhallenstraße ebenfalls über 300 Personen gekommen, um die Codierungsaktion zu nutzen.

Als weiteren Termin haben die Beamten des Kriminalkommissariats für Prävention den Freitag, 11. September in Bad Oeynhausen auserkoren. An diesem Tag wird der Parkplatz der Sielterrassen, Am Kokturkanal, zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr als Örtlichkeit für die beliebte Aktion dienen.

Das "Nummernschild für Fahrräder" ist ein Aufkleber, der sich nicht rückstandsfrei wieder ablösen lässt. Derart registrierte Räder sind auf den ersten Blick als polizeilich erfasst zu erkennen und schrecken potenzielle Diebe ab, da das Entdeckungsrisiko deutlich erhöht wird. Mittlerweile hat die Polizei bei der seit acht Jahren laufenden Aktion kreisweit (mit Ausnahme von Rahden und Stemwede) über 11.000 Fahrräder in eine Datenbank eingepflegt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell