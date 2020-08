Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Viel zu schnell durch die Stadt: Polizei stellt Führerschein eines 21-Jährigen sicher

Espelkamp (ots)

Die Polizei in Espelkamp hat in der Nacht zu Montag einen 21-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit hoher Geschwindigkeit im Innenstadtbereich unterwegs war. So zeigte die Tachonadel des Streifenwagens zeitweise fast 130 Stundenkilometer an.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel der Wagen gegen Mitternacht auf, als dieser erkennbar mit großem Tempo im Stadtgebiet auf der Isenstedter Straße in nördliche Richtung fuhr. Daraufhin folgten die Einsatzkräfte dem Pkw. Nachdem der 21-Jährige den Kreisel an der General-Bishop-Straße passiert hatte, beschleunigte der junge Mann erneut auf rund 90 km/h. Die Anhaltezeichen der Polizisten nahm der Fahrer offenbar nicht wahr und stoppte seinen Wagen erst an seiner in der Nähe befindlichen Wohnung.

Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

