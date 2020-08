Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Diebstähle aus PKWs beschäftigen Polizei

Minden (ots)

Nach mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen am vergangenen Wochenende, bitten die Polizeiermittler um Täterhinweise.

So zertrümmerten Unbekannte am Freitag in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr im Mittelweg auf dem Parkplatz des Fußballvereins die Scheibe eines Volvos V70 und stahlen aus dem schwarzen Wagen unter anderem eine weiße Tasche und ein Schlüsselbund.

Einen Tag später öffnete man gegen 13.45 Uhr in der Hahler Straße Ecke Nettelbeckstraße die Tür eines unverschlossenen grauen Ford Kuga und entwendete daraus eine Geldbörse. Dieser hatte nur wenige Minuten unbeaufsichtigt auf dem Parkplatz eines Wohnhauses gestanden.

Später, zwischen 18.05 Uhr und 18.15 Uhr geriet auf dem Parkplatz des Südfriedhofs im Schwabenring eine graue Mercedes A-Klasse in den Fokus Krimineller. Hier zerschlug man ebenfalls eine Scheibe der Beifahrerseite. Ob etwas aus dem PKW gestohlen wurde, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungsarbeit. An gleicher Stelle schlug man einen Tag später, am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr auch die Scheibe eines braunen Skoda Roomster ein, bevor man daraus einen Rucksack mit Wertgegenständen, darunter ein Tablet und eine Kamera, stahl. Zur Tatzeit beobachtete ein Zeuge eine auffällige männliche Person an dem PKW, die zügig die Flucht über den Friedhof ergriff. Daraufhin rief der Zeuge den Polizeinotruf 110.

Bei der gesuchten Person handelte es sich nach Aussagen des Beobachters um einen etwa 25-30 Jahre alten und 175 bis 180 cm großen, auffallend hageren Mann. Ferner trug der Unbekannte sehr kurze, blonde Haare und war mit einem dunklen Hoodie sowie einer dunklen Jeans bekleidet. Bei der Flucht benutzte der Unbekannte ein dunkles Damenrad.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

