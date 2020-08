Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Skrupellose Telefon-Betrüger zocken Seniorin ab: 81-Jährige über Tage massiv unter Druck gesetzt

Bad Oeynhausen (ots)

Skrupellose Telefon-Betrüger haben eine 81-jährige Frau aus Bad Oeynhausen über mehrere Tage hinweg mit angeblich gegen sie laufenden polizeilichen Ermittlungen derart unter Druck gesetzt, dass die Seniorin schließlich einige tausend Euro auf ein ausländisches Konto überwies. Als die Kriminellen im Anschluss versuchten, die Frau noch mit einem erfundenen Lottogewinn abzuzocken, wandte sich die 81-Jährige an die Polizei.

Die Beamten konnten die Rentnerin schnell über die üblen Maschen der Betrüger aufklären. Die Unbekannten hatten in diesem Fall gegenüber der zunächst ahnungslosen Frau behauptet, dass eine Anzeige gegen sie vorläge und entsprechende Ermittlungen bereits liefen. Allerdings sein es möglich, diese gegen eine Geldzahlung einzustellen. Dafür wurde dem Opfer nach widerholten Gesprächen aufgetragen, sich per Telefon bei einer Anwaltskanzlei zu melden. Doch auch hinter diesem Gesprächspartner verbarg sich ein Bandenmitglied.

Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, erneut auf miesen Tricks der Betrüger hinzuweisen. Gerade Angehörige von älteren Menschen sollten diese auf die verschiedensten Betrugsmaschen per Telefon oder an der Haustür aufmerksam machen. Wer derartige Anrufe erhalte, sollte sich umgehend an seine örtliche Polizei wenden und unter keinen Umständen Geld überweisen oder an Unbekannte übergeben, so der Hinweis der Beamten.

