Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: An Bushaltestelle: Kind (10) wird von PKW erfasst

Espelkamp (ots)

Beim Versuch eine Straße zu überqueren, ist am Montagmorgen ein zehn Jahre altes Mädchen auf der Marienburger Straße von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Dessen Lübbecker Fahrer (58) hatte nach ersten Angaben gegen 7.45 Uhr mit einem VW die Marienburger Straße befahren. Dazu wollte der Mann den in gleicher Fahrtrichtung rechts an einer Haltestelle stoppenden Bus passieren. Dazu lenkte der 58-Jährige den Wagen auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment lief das zehnjährige Kind, welches zuvor Fahrgast in dem Bus gewesen war, vor dem Linienbus auf die Straße und wollte diese überqueren. Dabei wurde es von dem Auto erfasst, schleuderte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Kräfte des Rettungsdienstes brachten die kleine Stemwederin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Rahden.

