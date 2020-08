Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Weißen Mercedes an Gaststätte beschädigt

Vermutlich beim Einfahren in den Hof hinter einer Gaststätte in Mosbach hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagfrüh, 7.30 Uhr, im Lohrtalweg. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Mercedes-Kombi. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 809-0 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Osterburken: E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Bike hat sich ein 67-Jähriger am Donnerstagabend in Osterburken schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 20 Uhr in einer Gruppe von mehreren Radfahrern auf einem geteerten Feldweg parallel zur Bundesstraße 292 bergab in Richtung Osterburken unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve am Ende einer steilen Gefällstrecke kam er mit seinem Pedelec nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er vermutlich noch circa einen Meter eine Böschung hinunter und kam im angrenzenden Feld zu Fall. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen von Rettungskräften und einem Notarzt, wurde der 67-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Universitätsklinik geflogen.

Buchen: Kinderfahrrad wieder da

Das am Dienstagabend in Buchen verschwundene Kinderfahrrad (Siehe Pressemitteilung vom 20.08.2020) ist wieder zurück bei seinem jungen Besitzer. Ein Kind hatte das Rad der Familie zurückgebracht, nachdem es versehentlich davon ausgegangen war, dass es vergessen wurde.

