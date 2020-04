Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Grünebach - Fahrzeugführer mit Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss

Betzdorf (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf fällt in der Hauptstraße in der Ortslage Grünebach am 12.04.2020, gegen 21:00 Uhr ein Pkw auf, welcher mit unsicherer Fahrweise geführt wird. Bei der folgenden Verkehrskontrolle ergeben sich Hinweise auf den Konsum von verbotenen Betäubungsmitteln bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer. Daraufhin wird die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe beim Fahrzeugführer entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

