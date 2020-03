Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Komposthaufen gerät in Brand

Lübbecke (ots)

Ein Komposthaufen in einem Garten in Blasheim ist am Dienstag in Brand geraten. Durch das Übergreifen der Flammen wurden zudem zwei hölzerne Zaunelemente und zwei Taxusbüsche komplett zerstört.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten am Vormittag den Brand auf dem Grundstück an der Straße "An der Masch" schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Den Erkenntnissen der gegen 10.50 Uhr verständigten Polizisten, hatte ein Hausbewohner das Feuer in einer Ecke seines Gartens nahe der Garage bemerkt und daraufhin den Notruf abgesetzt. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich für die Beamten nicht. Vielmehr wird eine Selbstentzündung als Brandursache vermutet.

