POL-PDNR: Medieninfo der PI Neuwied

01 Verkehrsunfälle Am Ostersonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 1300 EUR entstand.

02 Straftaten Am Ostersonntag versuchte ein 18jähriger Mann gegen 21:05 Uhr vergeblich, sich in der Waldstraße einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der PKW des Mannes, ein VW Polo, wurde dann letztlich in der Burghofstraße angehalten und kontrolliert. Aufgrund der Fahrweise des jungen Mannes mit zum Teil ca. 100 km/h durch die Ortschaft wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein gleich einbehalten.

Ein 23jähriger Mann gab sich am Sonntagabend gegen 22:50 Uhr in der Weißenthurmer Straße als Kriminalbeamter aus und "kontrollierte" dort einen anderen Verkehrsteilnehmer, der jedoch geistesgegenwärtig dann die tatsächliche Polizei verständigte. Hierdurch konnte der angebliche Kriminalbeamte dann rasch festgestellt werden.

