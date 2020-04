Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Reh

Kirchen (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am 11.04.2020 gegen 20:15 Uhr auf der Landesstraße 280 zwischen Kirchen und Niederfischbach. Hier lief ein Reh aus dem Wald vor einen fahrenden PKW Golf und wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass es vom Jagdausübungsberechtigen von seinen Leiden erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

