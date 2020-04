Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Scheuerfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 11.04.2020, gegen 16:20 Uhr auf der Kirchstraße in Scheuerfeld. Ein 20-jähriger Fahrer eines PKW Seat beabsichtigte auf den dortigen REWE-Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommen PKW Toyota der von einem 29-jährigen gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, hierbei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

