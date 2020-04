POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz am Rhein für den Zeitraum 09.-12.04.2020

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

1. Enkeltrick gescheitert Am 09.04.2020, gegen Nachmittag wurde die 80-jährige Geschädigte aus Leubsdorf telefonisch durch eine unbekannte Täterin angerufen. Diese gab sich als Enkelin der Geschädigten aus und bat um 25.000EUR in bar für einen Immobilienkauf. Als das Geld durch einen unbekannten Geldabholer bei der Geschädigten abgeholt werden sollte, erschienen zufällig Angehörige der Geschädigten und konnten eine Geldübergabe im letzten Moment verhindern. Der Geldabholer flüchtete daraufhin fußläufig. Er wurde wie folgt beschrieben: Ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, südländische Erscheinung, graues Poloshirt, braune Schuhe und Mundschutz. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Geldabholer nicht mehr angetroffen werden. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz am Rhein (Tel. 02644-9430).

2. Erfolgreiche Fahndung nach verdächtigen Personen Bereits in der Nacht vom 05. auf den 06.04.2020, gegen 01:00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Linz durch einen Anwohner der Straße Am Manneberg in Linz alarmiert, da sich Personen unberechtigt auf seinem Grundstück aufhielten. Nach dem Einschalten der Außenbeleuchtung flüchteten die Personen. Schon nach kurzer Fahndung konnte eine Person gestellt und mittels der Bilder der Überwachungsanlage des Anrufers zweifelsfrei identifiziert werden. Die Person verfügte über erhebliche kriminalpolizeiliche Erkenntnisse, musste jedoch nach beweissichernden Maßnahmen wieder entlassen werden. Die zweite Person blieb zunächst unentdeckt. Im Rahmen der Streifenfahrt fielen aufmerksamen Beamten der PI Linz am Rhein am 09.04.2020, gegen Abend zwei Personen auf, von der eine als die oben genannte verdächtige Person identifiziert werden konnte. Bei der zweiten Person handelte es sich um den nächtlichen Begleiter vom 06.04.2020. Nach erfolgter Gefährderansprache wurden beiden Personen entlassen.

3. Einbruchdiebstahl In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte in Linz am Rhein durch Aufhebeln eines Kellerfensters. Im Gastraum wurden die Kasse, der Dart- und der Gewinnspielautomat angegangen und das Bargeld entnommen. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz am Rhein (Tel. 02644-9430).

4. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Im Rahmen der Streifenfahrt wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein am Ostersamstag auf der Linzhausenstraße in Linz am Rhein ein amtsbekannter Heranwachsender angetroffen. Er führte eine Marihuanamühle mit Anhaftungen von Marihuana mit. Es wurde eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Marihuanamühle wurde sichergestellt.

5. Rauchtöpfe gezündet- Schaden unbekannt Am Ostersonntag, gegen 02:30 Uhr, erreichte ein Notruf die Polizeiinspektion Linz am Rhein, wonach in Leubsdorf im Linzer Weg eine grünfarbene Rauchentwicklung festzustellen war. Der Rauch würde von einer Garage ausgehen. Durch die nur wenige Minuten später eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte der Sachverhalt vor Ort bestätigt vorgefunden werden. Personen konnten nicht angetroffen werden. Ursächlich waren 6 Rauchtöpfe, die vor einer Garage gezündet wurden. Inwieweit ein tatsächlicher Sachschaden an der Garage entstanden war, ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz am Rhein (Tel. 02644-9430).

