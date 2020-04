Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Krads +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag, den 06. April 2020, ein ordnungsgemäß verschlossenes Krad in der Hannah-Arendt-Straße in Delmenhorst bei dem dortigen Getränkemarkt.

Das Krad stand im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr neben dem dortigen Glascontainer und war durch das Lenkerschloss gegen einen möglichen Diebstahl gesichert.

Bei dem Krad handelt es sich um ein Motorrad der Marke Harley-Davidson in schwarz/silber und Bremer Zulassung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und der Tat geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (401283).

