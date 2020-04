Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Bargeld aus EFH in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 06. April 2020, gelangte ein bislang unbekannter Täter über die offenstehende Terrassentür in das Einfamilienhaus eines Ehepaares in der Straße "Weidenkamp" in Ganderkesee. Der Täter entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie des Ehepaares und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (400236).

