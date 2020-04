Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Gartencenters +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, den 06. April 2020, auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Straße "Niedersachsendamm" einen anderen Pkw. Im Zeitraum von 14:50 - 15:00 Uhr beschädigte der unbekannte Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den schwarzen Audi A4 eines 24-Jährigen aus Stuhr. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am schwarzen Audi entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-115 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (400663).

