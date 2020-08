Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Rollerfahrerin schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwer verletzt wurde 64-jährige Rollerfahrerin am Donnerstagnachmittag bei Creglingen bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto. Die Frau war gegen 16 Uhr in einer Rechtskurve auf dem Gemeindeverbindungsweg "Streichentaler Straße" zwischen Creglingen und Creglingen-Münster auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit dem entgegenkommenden Opel eines 67-Jährigen kollidiert. Die Rollerfahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Roller und dem PKW beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

