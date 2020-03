Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zusammenstoß zwischen PKW und Zug- Fehler in der Ergänzungsmeldung

Spornitz (ots)

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Regionalbahn am Montagmorgen in Spornitz, bei dem ein 29-jähriger deutscher Autofahrer leicht verletzt wurde (wir informierten), ist die Ursache der Kollision weiterhin unklar. Gegen 06:30 Uhr hatte ein Triebwagen den PKW auf einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst. Entgegen der ursprünglichen Meldung wurde das Fahrzeug nicht mitgeschleift. Der Zug kam trotz Notbremsung 80 Meter weiter erst zum Stehen. Dabei entstand am PKW Totalschaden. Die in dem Zug befindlichen 7 Reisenden sowie der Lokführer und die Zugebegleiterin blieben unverletzt. Für die Fahrgäste wurden später Taxis zur Weiterreise eingesetzt. Der leicht verletzte Autofahrer kam in ein Krankenhaus. Der angerichtete Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

