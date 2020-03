Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin von PKW erfasst

Lübtheen (ots)

In Lübtheen ist am Donnerstagabend eine Fahrradfahrerin von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Das 45- Jahre alte Unfallopfer wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:30 Uhr an einer Einmündung am Kirchenplatz. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der PKW die deutsche Fahrradfahrerin bei einem Abbiegemanöver erfasst haben. Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

